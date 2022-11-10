По их словам, это спиртное и наркотики.

10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. В этот праздник полицейские поделились информацией о том, по какой причине происходит большинство преступлений. Выяснилось, что преимущественно противоправные действия совершаются под воздействием алкоголя и наркотиков.

По словам правоохранителей, зачастую даже мирное застолье может закончиться ссорой, дракой и поножовщиной. Нередко полиции приходится выезжать на заявки, оставленные медицинскими специалистами, чтобы утихомирить слишком буйных пациентов.