На обновленном подъезде к Выборгу включили освещение

Завершен последний этап комплексного ремонта подъезда к Выборгу от трассы «Скандинавия» в Ленобласти.

Там включили новое искусственное освещение после обновления покрытия и обустройства тротуаров на дороге. Протяженность построенной линии составляет около трех километров.

Напомним, летом дорожники уложили два слоя нового асфальта, укрепили обочины, поставили посадочные площадки с пандусами и нанесли бело-жёлтую разметку.

В целом же по Выборгскому району в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано около 20 км региональных магистралей: участок Приморского шоссе от Попово до въезда в Выборг через Соколинское и отрезок трассы Рябово — Поляны от поселка Зеленый Холм до поворота на Поляны.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.