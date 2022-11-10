Еще два КАМАЗа со спальными мешками и сапогами отправили из Ленобласти в зону СВО

Ленобласть отправила в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи.
В этот раз регион отправил два КАМАЗа со спальными мешками и утепленными резиновыми сапогами. Все вещи были куплены за счет областного фонда «Ленинградский рубеж».
Ранее в зону СВО из Ленобласти выехали сразу пять КАМАЗов с обмундированием.
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09.11.2022 169