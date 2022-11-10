Мероприятие пройдет в рамках проекта «Химия была, но мы расстались».

В нем поучаствуют онкопациенты и те, кому удалось победить недуг. Фототерапия должна оказать им психологическую поддержку.

Ее организовали волонтеры-фотографы и стилисты-визажисты. Фотосессию проведут для 33 человек.

«Мы используем фототерапию как форму психологической поддержки. Так мы хотим вдохновить людей на дальнейшее лечение, построение планов на жизнь», — рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург» Светлана Полякова, руководитель проекта поддержки онкопациентов.