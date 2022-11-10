Дорогу не посыпали песком и не обработали специальными смесями.

9 января 76-летняя жительница Санкт-Петербурга получила травму у дома на улице Стойкости, поскользнувшись на обледеневшей дороге. Пострадавшая решила не оставлять этот случай просто так и добиться справедливости через прокуратуру Кировского района.

В ходе проверки выяснилось, что виновата была организация «Петродом Клининг», которая не позаботилась о том, чтобы тротуар вовремя обработали песком и специальными смесями. В итоге пенсионерка получила от компании 160 тысяч рублей.