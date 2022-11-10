В Ленобласти построят пять пассажирских электрокатамаранов

Компания «ВодоходЪ.Пассажирский Порт» заключила контракт с верфью Emperium из Ленобласти на строительство пяти катамаранов на электродвижении модели Ecocruiser.

Один пассажирский электрокатамаран уже построен. По Северному морскому пути его доставили в Красноярск, где начались ходовые испытания. После начала навигации судно будет осуществлять регулярные пассажирские перевозки на маршруте «Красноярск – Дивногорск», а также прогулочные рейсы в акватории Красноярска. Второй электрокатамаран планируют эксплуатировать в Нижнем Новгороде, рассказали в пресс-службе «Водохода».

Отметим, что судно рассчитано на 130 человек и может развивать скорость до 30 км/ч. Длина катамарана — 31 метр, ширина — 10 метров. Автономность плавания электрокатамарана — 24 часа в экономичном режиме или 2,5 часа при максимальной скорости.