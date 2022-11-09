Курс по начальной военной подготовке будет обязательным — Минпросвещения

Курс по начальной военной подготовке, который появится в российских школах с нового учебного года, будет обязательным. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Министр уточнил, что начальная военная подготовка в школах появится в рамках уроков ОБЖ, которые являются обязательными. Отмечается, что школьная образовательная программа «Основы военной подготовки» предназначена для изучения с пятого класса, в 10-м классе предусмотрено проведение практических полевых занятий.

Ранее Кравцов объявил, что курс по начальной военной подготовке появится в школах России в следующем учебном году. По его словам, до 1 января курс будут подготавливать, а после пройдет его апробация.