Ленобласть поддерживает молодежное предпринимательство грантами

Молодежное предпринимательство занимает особое место в программе развития и поддержки малого бизнеса в Ленобласти. 28 ноября стартует акселерационная программа для предпринимателей в возрасте до 25 лет включительно.

Выпускники программы смогут претендовать на гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей на развитие своего дела. Всего на эти цели в регионе выделено 50 млн. рублей.

В акселерационном курсе молодые предприниматели узнают, как правильно подготовить документы для получения гранта, как сформировать качественный бизнес-план, научатся навыкам предпринимательской деятельности, познакомятся с другими участниками конкурса и обменяются с ними опытом. В конце курса юные бизнесмены презентуют перед комиссией свой бизнес-проект, отрепетировав реальную защиту проекта в конкурсе на грант.

Подробнее о гранте здесь. Обучение продлится до 27 января, а выдача грантов состоится уже в феврале 2023 года. Организатор — Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области (Центр «Мой бизнес» Ленинградской области).

Напомним также, что Фонд предоставляет поддержку как действующим предпринимателям и самозанятым Ленобласти, так и тем, кто только хочет открыть своё дело. Следить за новостями можно в официальных группах Фонда в социальных сетях и в Телеграм-канале.