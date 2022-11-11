Росавиация вновь продлила ограничения полетов в аэропорты юга и центра России

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России. На этот раз до 21 ноября.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Другие аэропорты России работают в штатном режиме.

Ограничения на полеты в аэропорты этих городов действует с 24 февраля в связи с вводом российских войск на Украину.