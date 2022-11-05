Число выездов россиян за границу с июля по сентябрь 2022 года составило 9,7 миллиона, приводит РБК статистику ФСБ.

Этот показатель почти в два раза превысил цифры второго квартала текущего года, когда число выездов составило 5 млн. И на 1,2 миллиона больше по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года.

Отмечается, что наиболее популярными стали маршруты в Абхазию – 2,48 млн, Турцию – 2,16 млн, Казахстан – 1,25 млн, Грузию и Финляндию. Суммарно на эти пять стран пришлось более 70% всех выездов из России.