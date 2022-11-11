Грибник случайно наткнулся на разбросанные по Удельному парку челюсти

Поход за грибами в Удельный парк завершился для петербуржца неожиданной находкой — в листве он нашел не грибы, а челюсти.
Как оказалось, это были гипсовые слепки зубов. Но увиденное шокировало грибника.
Фото: Антон Кубышкин, vk.com/Грибы и Грибники СПб
В комментариях горожане написали, что вероятно где-то недалеко делают протезы и просто «безответственно относятся к утилизации отходов».
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