Грибник случайно наткнулся на разбросанные по Удельному парку челюсти

Поход за грибами в Удельный парк завершился для петербуржца неожиданной находкой — в листве он нашел не грибы, а челюсти.

Как оказалось, это были гипсовые слепки зубов. Но увиденное шокировало грибника.

Фото: Антон Кубышкин, vk.com/Грибы и Грибники СПб

В комментариях горожане написали, что вероятно где-то недалеко делают протезы и просто «безответственно относятся к утилизации отходов».