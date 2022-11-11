Грибник случайно наткнулся на разбросанные по Удельному парку челюсти

Автор: Гузель Галимова
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Поход за грибами в Удельный парк завершился для петербуржца неожиданной находкой — в листве он нашел не грибы, а челюсти.

Как оказалось, это были гипсовые слепки зубов. Но увиденное шокировало грибника.

Грибник случайно наткнулся на разбросанные по Удельному парку челюсти челюсти, Удельный парк, грибы, грибник
Грибник случайно наткнулся на разбросанные по Удельному парку челюсти челюсти, Удельный парк, грибы, грибник
Грибник случайно наткнулся на разбросанные по Удельному парку челюсти челюсти, Удельный парк, грибы, грибник
Фото: Антон Кубышкин, vk.com/Грибы и Грибники СПб

В комментариях горожане написали, что вероятно где-то недалеко делают протезы и просто «безответственно относятся к утилизации отходов».

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