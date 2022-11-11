Он назвал их «деградацией для лимитчиков».

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев побывал на авторской передаче шоумена Сергея Мезенцева, где сравнил отечественные и зарубежные телешоу. Сравнение было явно не в пользу первых.

«Казалось бы, нас могли бы увлекать чем-то более содержательным, поддерживать нас в тонусе. Чтобы был не эфир Первого-Второго канала с длинными шоу, вот это вот [позорище], абсолютно даунгрейд. Полный, прям деградация для каких-то просто лимитчиков», — высказался блогер о российских программах.

Иностранные шоу Лебедев, напротив, счел качественными и познавательными — в частности, он упомянул проекты британского телеканала BBC.