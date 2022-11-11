Ленобласть оказалась в лидерах по активности глав районов и городов в соцсетях

На сегодняшний день 94% руководителей муниципальных районов и городского округа в Ленобласти ведут социальные сети. В основном это аккаунты во ВКонтакте и Telegram.

В России этот показатель на ноябрь 2022 года составляет 84%. Всего лишь год назад только 14% глав городов и районов в России вели личные страницы. В статистику попали руководители, которые присутствуют минимум в двух соцсетях.

По словам заместителя гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрея Цепелева, высокий показатель в Ленобласти связан с тем, что в регионе ориентируются на губернатора Александра Дрозденко. Он одним из первых в России начал активно использовать социальные сети в своей работе.