В Ленобласти стартует акция по сбору изношенных шин

В 2022 году сезонная акция по сбору покрышек начинается со Всеволожского района. Здесь она пройдет с 15 ноября по 15 декабря.

Список адресов ― в группе ВКонтакте комитета Леобласти по обращению с отходами.

«Хотелось бы напомнить, что складировать старые покрышки на контейнерных площадках для ТКО запрещено. По закону владельцы обязаны их утилизировать через лицензированную компанию. Чтобы облегчить им этот процесс ― проводятся сезонные акции по сбору покрышек, которые Правительство региона поддерживает», ― напомнила председатель комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Отметим, что круглогодичные и сезонные пункты приема отработанной авторезины уже функционируют в Волховском, Выборгском, Гатчинском, Лужском, Киришском, Приозерском и Тосненском районах

Напомним, что сдать в переработку можно любые шины без дисков, за исключением шин для спецтехники, сельхозтехники, погрузчиков и детских колясок. Велосипедные также можно. Они должны быть относительно чистыми, неокрашенными, не содержать земли и мусора внутри. Допускаются проколы и порезы.