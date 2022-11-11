Движение на мосту через реку Тосна на трассе М-10 ограничат до 5 декабря

Автор: Гузель Галимова
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Почти на три недели на мосту через реку Тосна на трассе М-10 ограничат пропускную способность. Причина – дорожные работы.

Как сообщили в ФКУ Упрдор Северо-Запад, с 15 ноября по 5 декабря на 642-м километре трассы перекроют одну полосу движения в направлении Петербурга. Дорожники проведут работы по восстановлению модульных резинометаллических деформационных швов и пришовных зон.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Учитывайте эту информацию при планировании вашего маршрута.

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09.11.2022 376
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