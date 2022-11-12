Юрист Иващенко: утепление квартиры может быть опасно из-за некачественных материалов

Утеплять жилье изнутри не запрещено, однако нужно быть особо внимательными к материалам и технологиям, предупредила ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

Прайм«. отметил Виктор Черепов — Важна и экологическая безопасность – в материалах не должно быть вредных веществ, которые будут испаряться во время эксплуатации квартиры. Утепление не должно провоцировать рост грибка и плесени, – приводит ее слова агентство ««.

В некоторых случаях, продолжила юрист, утепление может привести к уменьшению площади квартиры, что повлечет за собой необходимость внесения изменений в технические и юридические документы жилплощади.

В вопросе утепления квартиры Иващенко посоветовала обратить внимание на оконные проемы. Согласно данным из «Методических указаний по проведению энергоресурсаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве», отметила она, потери тепла через оконные проемы в 4–6 раз выше, чем через стены.

Вам будет интересно Археологи из Петербурга представят результаты раскопок в Сирии Работы велись в Пальмире у Триумфальной арки с весны 2022 года. Спустя полгода археологи завершили раскопки и готовы представить результаты в... 11.11.2022 43

В этой связи специалист рекомендовала установить двойной или тройной пакет стекла, а также разместить дополнительный слой, отражающий инфракрасное излучение.