Юрист Иващенко: утепление квартиры может быть опасно из-за некачественных материалов

Утеплять жилье изнутри не запрещено, однако нужно быть особо внимательными к материалам и технологиям, предупредила ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.
В некоторых случаях, продолжила юрист, утепление может привести к уменьшению площади квартиры, что повлечет за собой необходимость внесения изменений в технические и юридические документы жилплощади.
В вопросе утепления квартиры Иващенко посоветовала обратить внимание на оконные проемы. Согласно данным из «Методических указаний по проведению энергоресурсаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве», отметила она, потери тепла через оконные проемы в 4–6 раз выше, чем через стены.
В этой связи специалист рекомендовала установить двойной или тройной пакет стекла, а также разместить дополнительный слой, отражающий инфракрасное излучение.