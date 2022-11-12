Неизвестный избил металлической трубой главу Красного Бора

Медики зафиксировали тяжелые травмы и переломы головы у мужчины.

По информации правоохранительных органов, неизвестный мужчина перелез через забор и напал на главу Красноборского поселения Александра Канцерева. Инцидент зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. После избиения агрессор снова перелез через забор и скрылся.

Пострадавшего с тяжелым переломами костей головы и ушибами груди доставили в петербургскую больницу.

Полиция по факту произошедшего проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.