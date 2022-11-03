Сын задержан за избиение отца до смерти в Сланцах. Полиции он сказал, что напали на улице

По информации ivbg.ru, 2 ноября задержан 31-летний безработный житель Сланцев. Это произошло после того, как в больнице скончался его 61-летний отец.

Тремя днями ранее мужчину госпитализировали с травмами головы и ушибами груди из квартиры на улице Партизанской в Сланцах. Скорую вызвал сын избитого. Полиции он сообщил, что на его отца якобы напали на улице.

Заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).