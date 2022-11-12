Река Нева грозит затопить автомобили на Васильевском острове — фото

Порывы ветра в субботу достигают 20 м/с.

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, уровень воды в Неве приблизился к опасным значениям.

В скором времени могут быть затоплены спуски к водоёмам в центре Петербурга.

Так, припаркованные на Васильевском острове автомобили могут уплыть в сторону Финского залива.