Река Нева грозит затопить автомобили на Васильевском острове — фото

Порывы ветра в субботу достигают 20 м/с.
По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, уровень воды в Неве приблизился к опасным значениям.
В скором времени могут быть затоплены спуски к водоёмам в центре Петербурга.
Так, припаркованные на Васильевском острове автомобили могут уплыть в сторону Финского залива.
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12.11.2022 61