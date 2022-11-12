Расписание движения петербургских пригородных поездов изменится с 14 ноября

Такие изменения связаны с плановым ремонтом.

По информации пресс-службы Северо-Западной пригородной пассажирской компании, с 14 по 18 ноября будет изменен график движения электричек в Петербурге и Ленобласти.

С 14 по 17 ноября отменят электрички № 6817 и 6830, курсирующие по направлению Мельничный Ручей — Ладожское Озеро. Кроме того, 15 ноября изменится расписание электрички № 6823 сообщением Петербург — Ладожское Озеро, № 6921 следующей из Петербурга в Невскую Дубровку, и № 6924 — из Невской Дубровки в Петербург.

Уже с 17 ноября по новому графику будет ходить пригородный поезд № 6823 сообщением Петербург — Ладожское Озеро. 18 ноября изменится график электричек № 7532 и 6540, курсирующих из Васкелово и Сосново в Петербург.