Между Петербургом и Москвой пустят дополнительные поезда

В ноябре-декабре между Петербургом и Москвой будут курсировать дополнительные поезда.

Как рассказали в пресс-службе ОЖД, составы будут курсировать с 12 ноября по 27 декабря. Между двумя столицами в это время будут ходить более 50 рейсов. Отправляться поезда будут в ночное время, прибывать в точку назначения утром.

Подробнее с расписанием движения электричек можно ознакомиться на станциях, вокзалах и на сайте железной дороги.