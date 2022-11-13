Грабитель пытался получить от нее деньги.

12 ноября в помещение микрофинансовой организации по выдаче кредитов на улице Володарского в Волхове ворвался злоумышленник. В этот момент там находилась 21-летняя девушка, работавшая менеджером.

Посчитав, что «добыча» будет легкой, грабитель потребовал отдать ему наличные, угрожая девушке ножом. К его удивлению, требование было встречено отказом. Тогда разбойник не придумал ничего лучше, чем сбежать, прихватив с собой кнопочный телефон со стола.

Вечером того же дня предполагаемого преступника задержали. Им оказался 34-летний мужчина, на счету которого уже было не одно уголовное дело.