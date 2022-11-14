Производители алкоголя в России начали оптимизировать производство из-за санкций

Озвучено, что на рынке спиртного больше всего от санкций страдает виски.

Торговые ограничения после введения санкционных мер заставляют производителей спиртного оптимизировать производство и концентрировать его в России, пишет «Коммерсант». К примеру, крупный производитель алкоголя ГК «Руст» принял решение о переносе разлива виски Darrow из Шотландии в Подмосковье, о чём свидетельствуют данные Росаккредитации.

Озвучено, что на рынке спиртного больше всего от санкций страдает как раз виски. В начале нынешнего месяца отдельные марки получили разрешение на поставки через параллельный импорт. Оптимизировать производство вынуждены и производители коньяка. Например, калининградский завод «Альянс-1892» стал замещать французское сырьё дистиллятом из Грузии.

Эксперты считают, что для завода при таких условиях подорожает логистика и себестоимость. При этом проблема зависимости от зарубежных поставок на рынке алкоголя в России никуда не исчезает, и трудности с ввозом вероятны и в будущем.