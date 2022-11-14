Канадский производитель одежды Helly Hansen покинул Россию

Местные топ-менеджеры собираются открыть бутики под новым брендом.
По данным «СПАРК-Интерфакса», в конце августа новыми владельцами ООО «Хелли Хансен» стал гендиректор российского представительства Игорь Роганович и юрист Андрей Карасёв. В октябре компания была переименована в «Ритейл РЦ».
Роганович подтвердил информацию о сделке изданию «Ведомости». Эксперты допускают, что она была безденежной.
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