В WhatsApp наконец-то появится возможность использовать один аккаунт на нескольких устройствах

В WhatsApp теперь есть режим совместного использования одного профиля на разных смартфонах.

В бета-версии WhatsApp для Android под прошивкой 2.22.24.18 добавился новый режим, позволяющий входить в одну учетную запись сразу на не одном устройстве под управлением ОС от Google, пишет WABetaInfo. Известно, что новая опция называется «Привязать устройство». Отыскать ее можно в настройках приложения.

После активации на дисплее девайса возникает QR-код, который можно отсканировать камерой устройства, что позволяет автоматически зайти в аккаунт. Согласно опубликованным данным, в новой функции к одной учетной записи сразу можно подключить до 4-х смартфонов или планшетов.