Forbes: OZON возглавил рейтинг самых популярных франшиз в России

В этом году чаще всего открывали точки по выдаче заказов Ozon.

Издание «Forbes» сообщило, что в этом году в России среди бизнесменов наибольшей цитируемостью пользовалась франшиза Ozon. С января по сентябрь в стане было открыто порядка 2650 партнерских точек Ozon. В них предприниматели занимаются выдачей онлайн-заказов. Для того, чтобы открыть новую точку ритейлера достаточно инвестиций на уровне 200 000 рублей.

Кроме этого, Ozon заняла 23 из 30 мест наиболее прибыльных франшиз с результатами выручки за прошлый год 104,4 млрд рублей.

Стоит отметить, что развитие франчайзингового рынка плотно прикручено к геополитической обстановке в стране и мире. Так, после объявления частичной мобилизации в сентября не было подписано порядка 70% контрактов. Большая часть целевой аудитории в тот момент решила выехать из страны.

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