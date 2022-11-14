Италия изменила правила приема паспортов россиян на визу

Автор: Александр Селиванов
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Визовый центр Италии сообщил, что с 15 ноября ужесточаются требования к рассмотрению документов россиян на оформление виз.

Сообщается, что визовый центр будет принимать только документы у граждан России, которые являются владельцами биометрического загранпаспорта сроком на 10 лет. Данная мера вступит в силу с 15 ноября.

Там подчеркнули, что небиометрические загранпаспорта россиян больше не принимаются к рассмотрению. Их владельцы не смогут получить визу Италии.

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