Италия изменила правила приема паспортов россиян на визу

Визовый центр Италии сообщил, что с 15 ноября ужесточаются требования к рассмотрению документов россиян на оформление виз.

Сообщается, что визовый центр будет принимать только документы у граждан России, которые являются владельцами биометрического загранпаспорта сроком на 10 лет. Данная мера вступит в силу с 15 ноября.

Там подчеркнули, что небиометрические загранпаспорта россиян больше не принимаются к рассмотрению. Их владельцы не смогут получить визу Италии.