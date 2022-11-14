Адаптация к боевым условиям: как мобилизованные тренируются на полигонах Ленобласти

Занятия организованы в дневное и ночное время.

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По информации телеграм-канала Минобороны России, занятия по огневой подготовке проводятся с мобилизованными на полигоне в Ленобласти.

Бойцы проходят обучение по огневой, тактической, технической подготовке, военной топографии и другим предметам проходят на фоне единой тактической обстановки.

Отмечается, что денежные средства продолжают поступать на личные счета мобилизованных.