Адаптация к боевым условиям: как мобилизованные тренируются на полигонах Ленобласти

Занятия организованы в дневное и ночное время.
По информации телеграм-канала Минобороны России, занятия по огневой подготовке проводятся с мобилизованными на полигоне в Ленобласти.
Бойцы проходят обучение по огневой, тактической, технической подготовке, военной топографии и другим предметам проходят на фоне единой тактической обстановки.
Отмечается, что денежные средства продолжают поступать на личные счета мобилизованных.
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