Вторник встретит жителей Петербурга дождем, переходящим в мокрый снег

Ночью на дорогах города и окрестностей местами гололедица.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, во вторник, в Петербурге возможно ухудшение погодных условий. Местами ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, на дорогах гололедица.

Воздух прогреется от 1 до 3 градусов тепла. Скорость ветра северных направлений днём будет достигать 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление ночью будет понижаться, днём слабо повышаться.