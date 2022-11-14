Вторник встретит жителей Петербурга дождем, переходящим в мокрый снег

Ночью на дорогах города и окрестностей местами гололедица.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, во вторник, в Петербурге возможно ухудшение погодных условий. Местами ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, на дорогах гололедица.
Воздух прогреется от 1 до 3 градусов тепла. Скорость ветра северных направлений днём будет достигать 7-12 метров в секунду.
Атмосферное давление ночью будет понижаться, днём слабо повышаться.
Вам будет интересно
Третья неделя ноября принесет похолодание, а во вторник возможен сильный мокрый снег с дождем. Всего в Ленинградской области насчитывается 9,3 тысячи...
14.11.2022 22