Третья неделя ноября принесет похолодание, а во вторник возможен сильный мокрый снег с дождем.

«В условиях минусовых температур летние шины дубеют, теряя сцепление с дорогой. Кроме того, необходимо вспомнить зимнюю манеру вождения, которая предполагает плавное совершение любых маневров. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов по Цельсию. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться, — напомнили в ведомстве.

Всего в Ленинградской области насчитывается 9,3 тысячи километров региональных магистралей. Позвонив по номеру 8-812-251-42-84 в любое время дня и ночи, можно оставить заявку по ситуации на региональных трассах.

Напомним, что при смене летней резины на зимнюю нужно всегда перекачивать колеса как минимум на 0,2 атмосферы выше рекомендуемого. За счет этого компенсируется падение давления в них из-за холода. Сильно превышать этот уровень не стоит! Во время движения даже в самый сильный мороз шины нагреваются и давление в них повышается порой на 0,2—0,3 атмосферы, частично нивелируя зимнее «похудение» покрышек.

В свою очередь специалисты «Ленавтодора» завершают проверку готовности государственных дорожных предприятий в районах области к прохождению нового зимнего сезона. В этом сезоне дороги Ленобласти будет убирать почти 600 единиц спецтехники.