Электронные водительские права появились в приложении «ВКонтакте»

На прошлой неделе водительское удостоверение можно было предъявить инспектору в Госуслугах.

Минцифры России ввело новую возможность для всех автолюбителей — теперь водительское удостоверение можно предъявить инспектору ГИБДД в приложении «Госуслуги Авто» в социальной сети ВКонтакте. Разумеется, пока эта функция работает в тестовом режиме.

Для того, чтобы предъявить свои права сотруднику ДПС, необходимо зайти в приложение ВКонтакте, во вкладке «Сервисы» найти мини-приложение «Госуслуги», выбрать раздел «Авто», авторизоваться на Госуслугах, а затем показать полицейскому все подгруженные данные.

Отмечается, что помимо самих прав, таким образом, автолюбитель может показать инспектору СТС, а также передать право управления машиной другому лицу. Так как функция работает в режиме тестирования, полицейский в праве потребовать физическое удостоверение.