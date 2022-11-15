В Ленобласти подвели итоги журналистского конкурса «Дела и лица»

Заседание жюри по подведению итогов творческого конкурса среди СМИ 47 региона, который проводится ЗакСобранием с 2009 года, состоялось вчера, 14 ноября

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, в этом году для участия в конкурсе заявилось 26 печатных и электронных средства массовой информации региона, один журналист самовыдвинулся. Всего же на суд авторитетной конкурсной комиссии было представлено 60 журналистских материалов.

Заседание жюри прошло под руководством вице-спикера областного парламента Татьяны Тюриной с участием представителей всех депутатских фракций. Члены жюри заранее ознакомились с конкурсными работами, подробно обсудили каждый материал и поделились своим мнением. В итоге были определены победители в пяти номинациях: «Лучшая печатная публикация», «Лучший телесюжет», «Лучший радиосюжет», «Лучшая публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и «Специальная номинация».

«Было интересно познакомиться с темами, которые журналисты считают важными. Узнала больше и о работе депутатов в других районах, что довольно сложно сделать в напряженном графике. Все материалы исполнены на высоком профессиональном уровне, разнопланово и современно, но учитывая, сколько в Ленинградской области СМИ, хотелось бы, чтобы количество участников конкурса росло из года в год, особенно в современных форматах – на интернет-площадках», — поделилась своими впечатлениями вице-спикер ЗакСа Татьяна Тюрина.

Председатель постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Станислав Еремеев так прокомментировал итоги конкурса:

— Безусловно, это важный конкурс, направленный на поддержку средств массовой информации и освещение деятельности Законодательного собрания. Приятно, что некоторые авторы подошли к работе нестандартно, провели определенную аналитику законотворческой деятельности, подавая информацию более ярко, живо. Такой формат интересен аудитории. Вместе с тем, у нас совсем не оказалось «дебютантов», хотелось бы призвать журналистское сообщество давать возможность проявить себя молодежи. Было бы правильно также ввести критерии оценки конкурсных работ, чтобы снять фактор субъективности.

Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке на декабрьском заседании Законодательного собрания.