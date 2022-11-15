Население Земли превысило 8 миллиардов человек

Население Земли достигло 8 млрд человек, сообщила 15 ноября пресс-служба ООН со ссылкой на подсчеты организации.

Основная доля населения приходится на Китай, там живет 17,9% населения планеты (1,43 млрд человек) и Индию — 17,8% (1,42 млрд).

По прогнозам ООН, население Земли достигнет отметки 9 млрд к 2037 году, 10 млрд — к 2058-му. Такой рост объясняется увеличением числа людей репродуктивного возраста, ускорением миграции, ростом урбанизации, а также высоким уровнем рождаемости в развивающихся странах.