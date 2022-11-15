Минтранс Крыма сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту 16 ноября

Автор: Александр Селиванов
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Движение по Крымскому мосту приостанавливали и в минувшую субботу.

Движение автомобилей по Крымскому мосту будет остановлено в среду, шестнадцатого ноября, в связи с осуществлением техработ, сказано в Telegram Минтранса Крыма. Закрыт путепровод будет с четырёх утра до шестнадцати часов.

Движение по Крымскому мосту приостанавливали и в минувшую субботу, что было связано с ремонтно-восстановительными работами.

Напомним, в прошлом месяце на Крымском мосту был подорван грузовик, огнём были объяты цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета авточасти моста в направлении полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановили, также частично возобновлено движение легковых машин и автобусов.

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11.11.2022 121
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