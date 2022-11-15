Устроивший стрельбу в гимназии Казани признал вину в убийстве девяти человек

Ильназ Галявиев, обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии, на суде полностью признал вину в убийстве. От его рук погибли семеро детей и две учительницы.

«Вину признаю полностью», – сказал Галявиев после оглашения обвинения.

Рассмотрение уголовного дела проходит в Верховном суде Татарстана. Потерпевшими по делу признаны 667 человек. Тяжкий вред здоровью причинен 143 людям, в том числе 135 детям, убиты девять человек. Также на Галявиева были поданы гражданские иски, общая сумма которых составляет 48 млн рублей.

Напомним, утром 11 мая 19-летний парень, бывший ученик, при входе в школу сначала взорвал самодельное взрывное устройство, а затем открыл стрельбу из дробовика в здании гимназии в Казани. Жертвами стали девять человек: две учительницы и семеро детей. Еще 24 человека пострадали.

Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение предъявлено по четырем статьям УК РФ.