Ровно 67 лет назад в Северной столице открыли первую линию от «Автово» до «Площади Восстания».

Городской метрополитен уже более полувека остается одним из наиболее востребованных у петербуржцев и гостей нашего города видом транспорта. Это, по истине, символ нашего города. Стабильную работу метро и безопасность пассажиров обеспечивает ГУП «Петербургский метрополитен» — старейшее предприятие, которое сегодня продолжает держать курс на развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев