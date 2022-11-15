Кабмин России решил не вводить экспортные пошлины на уголь с января 2023 года

Кабмин принял решение пока не вводить экспортные пошлины на энергетический и коксующийся уголь с начала 2023 года.

Правительство продолжит мониторить рынки в первом квартале 2023 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова.

— Мы решили, что НДПИ достаточно, дальше будем мониторить ситуацию в первом квартале, — сказал Сазанов.

В начале осени появилась информация, что в правительстве обсуждается введение экспортных пошлин. Планировалось, что компании будут платить пошлину с цены от 150 долларов за тонну энергетического угля. Тогда Алексей Сазанов уточнял, что по коксующемуся углю цена отсечения не обсуждалась. Уровень пошлины также не был установлен.

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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов ранее предположил, что при нынешних ценах в 130-140 долларов за тонну пошлина в 2023 году, вероятно, не заработает.

Объем средств, которые могли бы поступить в российский бюджет, просчитывались правительством на уровне 30 млрд рублей.