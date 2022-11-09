График выплат детского пособия в Ленобласти изменяется с ноября 2022 года

Речь идет о выплате пособий на детей от 3 до 7 лет включительно. Теперь выплаты будут производиться с 24 числа.

Изменение связано с процессом синхронизации по срокам ряда детских выплат в регионе. Однако по-прежнему пособие за декабрь поступает получателям в ноябре.

Также в регионе идет подготовка к переходу на универсальное пособие в 2023 году.

Напомним, что в 47 регионе работает Telegram-канал «Соцзащита Ленинградской области». Ранее ivbg.ru сообщал о том, что помимо официального аккаунта в Telegram к Александру Дрозденко можно напрямую обратиться во «ВКонтакте». Также в Telegram присутствуют все комитеты правительства Ленинградской области.