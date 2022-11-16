Упавшая в Польше ракета была выпущена ВСУ, чтобы сбить российскую ракету

Упавшая на территории Польши ракета была выпущена Вооруженными силами Украины, чтобы сбить российскую ракету. Об этом сообщило сообщило Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

«Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силам по приближающейся российской ракете», — говорится в публикации.

В свою очередь, президент Турции Эрдоган заявил, что данные говорят о непричастности России к инциденту с падением ракеты в Польше. По его словам, на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он получил информацию, что инцидент может быть результатом технической ошибки.

Напомним, 15 ноября в Польше, недалеко от границы с Украиной, упали две ракеты. Снаряды попали в зерносушилку, убив двух человек.