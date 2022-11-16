Toyota начала сокращать сотрудников завода в Петербурге

Японский производитель автомобилей Toyota начал сокращать сотрудников завода в Петербурге.

Увольнения по соглашению сторон начались с 14 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по труду и занятости. Сотрудникам предлагаются выплаты как минимум от 12 средних заработных плат — сумма зависит от стажа работы в компании и должности — и сохранение ДМС в течение года после увольнения. Также будут компенсированы расходы на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 тысяч рублей.

Сейчас 1937 работников предприятия находятся в простое.