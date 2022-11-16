В аэропорту Пулково ввели режим повышенной угрозы терактов

В Пулково ввели досмотр при выходе на посадку.

Режим максимальной террористической угрозы ввели в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на письмо Ространснадзора.

Максимальный уровень террористической угрозы введен в ряде аэропортов России, включая петербургский Пулково и московские Шереметьево, Внуково и Домодедово.

По информации издания, в Пулково ввели досмотр при выходе на посадку. В аэропорту дать комментарий отказались.

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Сообщается, что режим повышенной террористической угрозы введен после инцидента в Пулково, когда мужчина на автомобиле прорвался на стоянку самолета. Также меры предосторожности усиливаются в связи с ростом угроз совершения диверсий.

Из-за введенных мер ожидается, что на пунктах пропуска будут собираться очереди.