Минтруд разработал правила назначения единого детского пособия

Российские семьи смогут получить новые выплаты на всех детей до трёх лет, но для этого будут рассматриваться критерии нуждаемости.

Председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов сделал заявление, в котором говорилось, что семьи России будут получать выплаты на регулярной основе из средств материнского капитала на всех детей до трех лет.

На новую единую выплату для российских семей ежегодно будут выделять порядка 1,7 трлн рублей. Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков отметил, что средний максимальный размер выплат составит 13900 рублей. Однако для назначения этих пособий будут рассматриваться комплексные критерии нуждаемости.

В настоящее время пособие средств маткапитала имеется на второго ребенка, но при этом законопроектом предполагается использовать его так же и на первого, и на второго, и на третьего ребенка. Новые выплат будут совмещать в себе сразу несколько действующих мер поддержки, в том числе ежемесячную выплату беременным и пособие по уходу за ребенком в случае возникновения временной нетрудоспособности.