ЛОЭСК обеспечили порт Высоцкий дополнительной мощностью

Новые причалы порта Высоцкий в Выборгском районе Ленобласти. смогли ввести в эксплуатацию благодаря дополнительным электрическим мощностям, которыми обеспечили компания АО «ЛОЭСК».

Для этого было возведено две новые кабельные линии и распределительный пункт. АО «ЛОЭСК» обеспечило объект ООО «Порт Высоцкий» дополнительными 5 МВт мощности по второй категории надежности.

Порт Высоцк расположен на одноименном острове в Финском заливе. Он работает над перевалкой российского энергетического угля на экспорт. Мощность морского терминала составляет не меньше 6 млн тонн навалочных грузов в год.