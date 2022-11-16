ЛОЭСК обеспечили порт Высоцкий дополнительной мощностью

Новые причалы порта Высоцкий в Выборгском районе Ленобласти. смогли ввести в эксплуатацию благодаря дополнительным электрическим мощностям, которыми обеспечили компания АО «ЛОЭСК».
Для этого было возведено две новые кабельные линии и распределительный пункт. АО «ЛОЭСК» обеспечило объект ООО «Порт Высоцкий» дополнительными 5 МВт мощности по второй категории надежности.
Порт Высоцк расположен на одноименном острове в Финском заливе. Он работает над перевалкой российского энергетического угля на экспорт. Мощность морского терминала составляет не меньше 6 млн тонн навалочных грузов в год.
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10.11.2022 120