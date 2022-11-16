В Лодейном Поле спасли провалившуюся в мусорную яму собаку

Дворняга попала в заглубленный мусорный контейнер в Лодейном Поле и не могла самостоятельно выбраться.

На помощь собаке пришли сотрудники поисково-спасательного отряда Лодейного Поля. Они вызволили животное из западни и отпустили. По счастью, падение прошло без последствий, травм собака не получила.

Фото: vk.com/acclo