Путин раскритиковал банки, «пьющие кровь до гробовой доски»

Глава государства считает, что финансовые институты страны слишком легко выдают небольшие суммы кредитов пожилым людям и пенсионерам, из-за чего те становятся вечными должниками.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством России высказал мнение, что необходимо прекратить практику кредитования пенсионеров.

По его мнению, из-за этого люди, имеющие постоянный доход в виде пенсии, превращаются в вечных должников.

— Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски, — сказал президент.

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Также в ходе совещания Владимир Путин одобрил предложения министерства экономического развития по реализации процедуры внесудебного банкротства граждан. Особенно глава государства просил уделить внимание проблемам людей пожилого возраста.