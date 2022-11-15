Путин разрешил иностранцам служить в российской армии

Владимир Путин подписал указ, допускающий прохождение службы в Вооруженных силах РФ лиц с иностранным гражданством. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно изменениям, иностранцам разрешено проходить службу по призыву, а также по контракту в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях. Прохождение военной службы «осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, — по призыву».

При этом контракт не может быть заключен с осужденными и с теми иностранцами, в отношении которых ведется следствие или был вынесен обвинительный приговор.