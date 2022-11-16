«Молодая Гвардия Единой России» отмечает 17-летие

Автор: Анастасия Щербакова
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Первый руководитель этой организации, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк поздравила молодежь с этим событием.

…Я горжусь, что много активистов «Ленинградской Молодой гвардии» уже занимают руководящие посты во власти, в бизнесе, науке и культуре. И я рада, что с каждым днем организация увеличивается и растет количество преданных своей стране и своему народу ребят, где каждый из них связан общими российскими ценностямиАнна Данилюк

В мае этого года «Молодая Гвардия Единой России» торжественно открылась в подшефном городе Енакиево.

С днем рождения, Молодая Гвардия! Мы гордимся каждым из вас!

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Фото из архива: «Первый слет молодёжи Ленинградской области» декабрь 2005 год
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