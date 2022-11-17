В Новой Ладоге построили ангар для водного транспорта спасательных служб

Автор: Кира Нагорная
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Теперь у местных спасателей появилось специально оборудованное место для катеров и крупных суден на воздушной подушке.

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Фото: lenobl.ru
«С новым ангаром и специальным слипом, который расположился у истоков реки Волхов, эффективность спасательных служб вырастет в разы», — рассказал председатель комитета по строительству Ленобласти Константин Панкратьев.Анна Данилюк

Обустройство слипа с ангаром на 9 транспортных средств стартовало в 2021 году. Во время работ также углубили дно.

Напомним, что с 16 ноября 2022 года в Ленобласти завершается навигация для маломерных судов, что обусловлено понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением ветро-волнового режима и скорым началом ледостава. Соответствующее постановление уже подписал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

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