Умер президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

Автор: Гузель Галимова
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Умер советский фигурист, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы Александр Горшков. Ему было 76 лет.

«Ушел светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря. Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьёй», — заявил ТАСС генеральный директор ФФККР Александр Коган.
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Фото: РИА Новости

Александр Горшков возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России с 2010 года. Он стал первым в истории СССР олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль на Играх в Инсбруке в 1976 году.

Горшков также являлся шестикратным чемпионом мира и Европы. Имел звания заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, заслуженного работника физической культуры Российской Федерации.

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17.11.2022 42
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