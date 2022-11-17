Умер президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

Умер советский фигурист, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы Александр Горшков. Ему было 76 лет.

«Ушел светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря. Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьёй», — заявил ТАСС генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Александр Горшков возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России с 2010 года. Он стал первым в истории СССР олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль на Играх в Инсбруке в 1976 году.

Горшков также являлся шестикратным чемпионом мира и Европы. Имел звания заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, заслуженного работника физической культуры Российской Федерации.