Siemens сообщила о продаже финансового и лизингового бизнеса в России

Автор: Александр Селиванов
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Весь финансовый и лизинговый бизнес Siemens на территории России был продан им в конце четвертого квартала 2022 финансового года (протяженность с июля по сентябрь). Соответствующая информация сдержится в опубликованном 17 ноября отчете концерна.

— Siemens продал весь свой бизнес финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года, — гласит документ компании.

Напомним, что еще 12 мая представители Siemens объявили о решении провести упорядоченный процесс по сворачиванию промышленной деятельности на территории России.

Siemens AG (1847 год) является одним из мировых лидеров, который специализируется на производстве электротехники, электроники, энергооборудования, транспорта, медоборудования, светотехники и различных услугах в промышленности, транспорте и связи.

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16.11.2022 67
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